Abandonan maletín con marihuana y "cristal" en Abastos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que agentes policiacos decomisaron varias dosis de droga en la Central de Abastos.

El aseguramiento constó de una maleta que contenía cerca de 40 dosis de drogas.

Los oficiales municipales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción realizaron el hallazgo en recorridos preventivos sobre la calle Legumbres, donde dos sujetos huyeron dejando la maleta abandonada al ver la presencia policiaca.

"En la inspección correspondiente se encontraron 37 bolsas pequeñas que contenían "cristal" y dos bolsas más con una hierba seca verde similar a la marihuana", precisó la corporación.

