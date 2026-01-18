Aprehenden a un individuo por presunto homicidio

La FGESLP dio a conocer que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Víctor Ricardo "N", por su probable participación en el delito de homicidio calificado, como resultado de las acciones permanentes en materia de procuración de justicia.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron en septiembre de 2023, cuando el imputado presuntamente se encontraba en compañía de otras personas y habría agredido físicamente a un ciudadano. Durante el altercado, el señalado habría utilizado un arma punzocortante para lesionar a la víctima, quien posteriormente perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Tras el desarrollo de las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, personal de la FGESLP integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó al Juez de control la orden de aprehensión, misma que fue concedida.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Coordinación de Aprehensiones, llevaron a cabo labores de inteligencia que permitieron ubicar al imputado en la colonia Satélite de la capital potosina. Al confirmar su identidad, las y los agentes se identificaron como autoridad, le notificaron el mandato judicial en su contra y le hicieron saber sus derechos conforme a la ley.

Víctor Ricardo "N" fue trasladado a las instalaciones de la Dirección General de Métodos de Investigación (DGMI) para los trámites legales correspondientes y la valoración médica de rutina. Finalmente, quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica, y fue internado en el Centro Penitenciario Estatal de la Delegación La Pila.