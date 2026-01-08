Aprehendido por delitos contra la salud y daños

A través de acciones operativas, elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la FGESLP cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jesús "N", por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión simple, así como daño en las cosas.

El mandamiento judicial deriva de hechos ocurridos en la colonia San José, donde el ahora detenido presuntamente arrojó una piedra contra una unidad de la Guardia Civil Estatal (GCE). Durante la intervención policial por este hecho, se le practicó una inspección, localizándole probables estupefacientes.

En un primer momento, el imputado obtuvo su libertad bajo caución; no obstante, fue notificado de que las investigaciones continuarían. Posteriormente, el Ministerio Público, al integrar datos de prueba dentro de la carpeta de investigación, solicitó y obtuvo de un Juez de control la orden de aprehensión correspondiente.

Mediante un operativo de vigilancia, agentes de la PDI lograron ubicar y aprehender a Jesús "N" en la colonia Mártires de la Revolución, en la ciudad capital, donde se le informó del ordenamiento judicial en su contra, así como de sus derechos constitucionales.

Tras ser valorado médicamente, el detenido fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de la capital potosina, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.