logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehendido por delitos contra la salud y daños

Por Redacción

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehendido por delitos contra la salud y daños

A través de acciones operativas, elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la FGESLP cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jesús "N", por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión simple, así como daño en las cosas.

El mandamiento judicial deriva de hechos ocurridos en la colonia San José, donde el ahora detenido presuntamente arrojó una piedra contra una unidad de la Guardia Civil Estatal (GCE). Durante la intervención policial por este hecho, se le practicó una inspección, localizándole probables estupefacientes.

En un primer momento, el imputado obtuvo su libertad bajo caución; no obstante, fue notificado de que las investigaciones continuarían. Posteriormente, el Ministerio Público, al integrar datos de prueba dentro de la carpeta de investigación, solicitó y obtuvo de un Juez de control la orden de aprehensión correspondiente.

Mediante un operativo de vigilancia, agentes de la PDI lograron ubicar y aprehender a Jesús "N" en la colonia Mártires de la Revolución, en la ciudad capital, donde se le informó del ordenamiento judicial en su contra, así como de sus derechos constitucionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras ser valorado médicamente, el detenido fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de la capital potosina, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva
La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva

La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva

SLP

El Universal

El derecho de alimentos y la paternidad biológica en el foco de la SCJN con pensión retroactiva.

Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial
Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial

Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial

SLP

Redacción

Asalto dejó un botín cercano a 800 mil pesos.

Padre e hija, lesionados en desigual choque
Padre e hija, lesionados en desigual choque

Padre e hija, lesionados en desigual choque

SLP

Huasteca Hoy

El accidente habría sido ocasionado por una mujer policía

Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga
Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

SLP

Redacción

Los hechos, en la carretera a Rioverde, cerca de Colinas del Parque