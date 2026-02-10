Aprendiz de conductora atropella a su mentora
CIUDAD VALLES.- Una joven que apenas está aprendiendo a manejar atropelló a su mentora, en el fraccionamiento Monte Alegre.
Los hechos ocurrieron en la calle Azalea casi esquina con avenida De las Flores, en el sector antes mencionado, donde los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Rocío, de 35 años de edad.
La mujer fue atropellada por una camioneta negra tipo SUV, conducida por una joven a la que estaba enseñando a manejar.
El accidente ocurrió cuando la aprendiz pretendía estacionar la unidad en la cochera. La camioneta ya estaba detenida y Rocío abrió la puerta del conductor para darle algunas indicaciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sin embargo, se presume que la joven soltó el freno sin haber accionado el freno auxiliar o la velocidad, por eso la unidad retrocedió y atropelló a la mujer.
Debido a que resultó con varias lesiones, fue necesario su traslado a un nosocomio.
no te pierdas estas noticias
Muere adulto mayor tras ser arrollado por motociclista en Santiago
Pulso Online
Paramédicos confirmaron el fallecimiento del peatón tras el impacto con una motocicleta negra.
Mujer resulta lesionada tras caer de su motoneta
Huasteca Hoy
Intentó esquivar a un auto que frenó y terminó derrapando
Mujer resulta atropellada al enseñar a manejar
Huasteca Hoy
La unidad retrocedió cuando intentaban estacionarse