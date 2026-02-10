logo pulso
Aprendiz de conductora atropella a su mentora

Por Redacción

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Aprendiz de conductora atropella a su mentora

CIUDAD VALLES.- Una joven que apenas está aprendiendo a manejar atropelló a su mentora, en el fraccionamiento Monte Alegre.

Los hechos ocurrieron en la calle Azalea casi esquina con avenida De las Flores, en el sector antes mencionado, donde los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Rocío, de 35 años de edad.

La mujer fue atropellada por una camioneta negra tipo SUV, conducida por una joven a la que estaba enseñando a manejar.

El accidente ocurrió cuando la aprendiz pretendía estacionar la unidad en la cochera. La camioneta ya estaba detenida y Rocío abrió la puerta del conductor para darle algunas indicaciones.

Sin embargo, se presume que la joven soltó el freno sin haber accionado el freno auxiliar o la velocidad, por eso la unidad retrocedió y atropelló a la mujer.

Debido a que resultó con varias lesiones, fue necesario su traslado a un nosocomio.

