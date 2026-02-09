Mujer resulta lesionada tras caer de su motoneta

Ciudad Valles. Una mujer resultó lesionada tras caer de su motoneta cuando circulaba por el fraccionamiento Norte Residencial y tuvo que maniobrar para evitar chocar con un vehículo que frenó de forma intempestiva.

El accidente ocurrió la tarde del domingo sobre la calle Río Tampaón, también conocida como avenida Ejército Mexicano, en el tramo comprendido entre la calle Manuel José Othón y el bulevar México–Laredo.

La lesionada, identificada como Santa, vecina de la colonia La Estrella, se desplazaba en una motoneta Italika color azul, con dirección del fraccionamiento Residencial del Lago hacia el bulevar Lázaro Cárdenas. Al circular demasiado cerca de un automóvil que iba delante, el repentino frenado del conductor la obligó a maniobrar, provocando que la unidad derrapara y la motociclista cayera al pavimento.

Paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarla a un centro médico, debido a las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo.

