logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MORRAS CHIDAS

Fotogalería

MORRAS CHIDAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer resulta lesionada tras caer de su motoneta

Intentó esquivar a un auto que frenó y terminó derrapando

Por Huasteca Hoy

Febrero 09, 2026 07:45 a.m.
A
Mujer resulta lesionada tras caer de su motoneta

Ciudad Valles. Una mujer resultó lesionada tras caer de su motoneta cuando circulaba por el fraccionamiento Norte Residencial y tuvo que maniobrar para evitar chocar con un vehículo que frenó de forma intempestiva.

El accidente ocurrió la tarde del domingo sobre la calle Río Tampaón, también conocida como avenida Ejército Mexicano, en el tramo comprendido entre la calle Manuel José Othón y el bulevar México–Laredo.

La lesionada, identificada como Santa, vecina de la colonia La Estrella, se desplazaba en una motoneta Italika color azul, con dirección del fraccionamiento Residencial del Lago hacia el bulevar Lázaro Cárdenas. Al circular demasiado cerca de un automóvil que iba delante, el repentino frenado del conductor la obligó a maniobrar, provocando que la unidad derrapara y la motociclista cayera al pavimento.

Paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarla a un centro médico, debido a las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer resulta lesionada tras caer de su motoneta
Mujer resulta lesionada tras caer de su motoneta

Mujer resulta lesionada tras caer de su motoneta

SLP

Huasteca Hoy

Intentó esquivar a un auto que frenó y terminó derrapando

Mujer resulta atropellada al enseñar a manejar
Mujer resulta atropellada al enseñar a manejar

Mujer resulta atropellada al enseñar a manejar

SLP

Huasteca Hoy

La unidad retrocedió cuando intentaban estacionarse

Sorprenden a fardero robando en una tienda
Sorprenden a fardero robando en una tienda

Sorprenden a fardero robando en una tienda

SLP

Redacción

Le encontraron artículos comestibles, abarrotes y de computación

Sujeto es aprehendido por violencia familiar
Sujeto es aprehendido por violencia familiar

Sujeto es aprehendido por violencia familiar

SLP

Redacción