Apresan a dos hombres por presuntos daños

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a dos hombres por presuntos daños. Los hechos ocurrieron en las colonias Genaro Vázquez y Hogares Obreros, al brindar atención inmediata a reportes ciudadanos.

En Avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia Genaro Vázquez, agentes municipales se presentaron con los dueños de un negocio, quienes indicaron que un individuo rompió el vidrio de su mostrador, ubicando al señalado en el lugar, con quien se acercaron y después de entrevistarlo se identificó como José "N" de 49 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otro lado, José "N" fue detectado al atender un auxilio en un establecimiento que se encuentra sobre Circuito Potosí Oriente, a la altura de la colonia Hogares Obreros, donde encargados del lugar tenían retenido a un sujeto, quien arrojó objetos a los ventanales del lugar, pidiendo proceder legalmente en su contra.

A los dos se les informó que serían detenidos por presuntos daños, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para seguir el debido proceso.

