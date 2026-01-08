Apresan a hombre por venta de estupefacientes

La Guardia Civil del Estado (G.C.E.) informa que, derivado de los trabajos permanentes de prevención, vigilancia y combate a los delitos contra la salud, se logró la detención de una persona del sexo masculino por la probable posesión de diversas sustancias ilícitas, en el municipio de Charcas.

Los hechos se registraron durante recorridos de seguridad y disuasión del delito realizados por nuestras fuerzas del orden en calle de la colonia Siglo XXI, deteniéndose a Agustín "N", de 28 años, quien presuntamente se dedica a la venta de estupefacientes y diversas labores de inteligencia vinculan al presunto con un grupo generador de incidencia negativa en la zona.

Durante la intervención, los elementos estatales aseguraron siete dosis de la droga conocida como "cristal", nueve dosis de marihuana, cuatro dosis de "crack" y dos dosis de cocaína.