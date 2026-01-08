Apresan a hombre por venta de estupefacientes

logo pulso
REAFIRMAN AFECTOS

REAFIRMAN AFECTOS

Por Redacción

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
La Guardia Civil del Estado (G.C.E.) informa que, derivado de los trabajos permanentes de prevención, vigilancia y combate a los delitos contra la salud, se logró la detención de una persona del sexo masculino por la probable posesión de diversas sustancias ilícitas, en el municipio de Charcas.

Los hechos se registraron durante recorridos de seguridad y disuasión del delito realizados por nuestras fuerzas del orden en calle de la colonia Siglo XXI, deteniéndose a Agustín "N", de 28 años, quien presuntamente se dedica a la venta de estupefacientes y diversas labores de inteligencia vinculan al presunto con un grupo generador de incidencia negativa en la zona.

Durante la intervención, los elementos estatales aseguraron siete dosis de la droga conocida como "cristal", nueve dosis de marihuana, cuatro dosis de "crack" y dos dosis de cocaína.

La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva
SLP

El Universal

El derecho de alimentos y la paternidad biológica en el foco de la SCJN con pensión retroactiva.

Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial
SLP

Redacción

Asalto dejó un botín cercano a 800 mil pesos.

Padre e hija, lesionados en desigual choque
SLP

Huasteca Hoy

El accidente habría sido ocasionado por una mujer policía

Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga
SLP

Redacción

Los hechos, en la carretera a Rioverde, cerca de Colinas del Parque