Arresta la Estatal a 37 supuestos infractores

Mediante los operativos de seguridad realizados en todo el Estado, a fin de combatir la delincuencia, en las últimas 24 horas elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de 37 personas por la presunta comisión de diversos delitos.

La implementación de los operativos para combatir el tráfico de sustancias nocivas para la sociedad, derivó en la detención de 30 personas por la posesión de droga, asegurándose un total de 65 dosis de "cristal" y 269 gramos de marihuana.

Por otra parte, también se logró la captura de tres personas por robo, dos por extorsión, una por portación de arma de fuego y otra más por abuso sexual, siendo todas puestas a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal.

En cuanto al combatir el robo de vehículos, los agentes estatales aseguraron tres unidades en esa situación, las cuales serán devueltos a sus propietarios mediante los trámites correspondientes.

Los dispositivos de seguridad continúan en toda la entidad por parte de la Guardia Civil Estatal para los combatir delitos, tanto de venta de droga como los patrimoniales y la integridad física que son los que mayor afectan a la población.