Arrestan a 6 personas por posesión de drogas
Cuatro hombres, un menor y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por posesión de metanfetaminas y enervantes, los hechos ocurrieron como parte de trabajos preventivos que buscan garantizar la paz social.
El primer arresto se realizó en Plaza Citadina, ubicada en Cabecera Municipal, durante labores de vigilancia permanente dentro del dispositivo "Guadalupe–Reyes", donde agentes municipales ubicaron a un adolescente que cometía faltas administrativas.
Luego de acercarse a señalarle la debida sanción y entrevistarlo, se identificó como Fabián "N" de 16 años, a quien se le encontró una dosis de un material blanco granulado similar a la droga sintética conocida como "cristal".
Las demás detenciones se efectuaron durante patrullajes preventivos, detectando a los arrestados inicialmente por cometer faltas administrativas, concluyendo de la siguiente forma: En la calle Antonino Nieto, en la colonia La Libertad, policías soledenses tuvieron contacto con llamarse Jesús "N" de 40 años, descubriéndole una bolsa con polvo que coincide con las características de la sustancia denominada "cristal".
En la calle Cananea, en la colonia Textil, fue ubicado un sujeto que se identificó como Sergio "N" de 35 años, encontrándole una dosis de "cristal".
Gustavo "N" de 61 años fue detectado en Avenida Cactus, en la colonia del mismo nombre, localizándole un envoltorio con "cristal".
Finalmente, en las colonias Villas de Cactus y Primero de Mayo, oficiales municipales tuvieron contacto con Clara "N" de 40 años y Kelvin "N" de 32 años, respectivamente, descubriéndole a la mujer una bolsa con "cristal", y al hombre una bolsa con hierba seca semejante a la marihuana.
A todos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y enervantes, y fueron puestos a disposición de la FGE para seguir con el debido proceso.
