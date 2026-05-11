Arrestan a cinco viciosos en posesión de drogas

Durante los recorridos preventivos desplegados en Soledad para inhibir conductas delictivas y fortalecer la seguridad pública, oficiales cinde la Guardia Civil Municipal detuvieron a cuatro hombres y un menor de edad por presuntos delitos contra la salud.

En la colonia La Libertad, por escandalizar en la vía pública se detuvo a Ever "N" de 20 años; por otro lado, en la colonia Privadas de las Haciendas, se detuvo a Noé "N" de 43 años. A ambos sujetos, tras una inspección preventiva, se les aseguró una total de tres bolsas que en su interior contenían polvo granulado color blanco con características físicas similares a la droga conocida como "cristal".

Posteriormente, en la calle Tomasa Estéves, en la Cabecera Municipal, se detuvo a un menor de 15 años, quien se encontraba intoxicándose e ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Al momento de su revisión, se le aseguró una bolsa que contenía una sustancia blanca pulverizada con características físicas similares a la droga conocida como cocaína, así como una motocicleta marca Veloci, color negro con naranja.

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Asimismo, en hechos distintos, policías municipales detuvieron a Francisco "N" de 24 años, en la colonia San José Segunda Sección, por alterar el orden público, y a Fernando "N" de 25 años, en la colonia Rinconada del Palmar, por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Ambos sujetos se les aseguró en conjunto dos bolsas que contenía hierba seca color verde similar a la droga conocida como marihuana.

A todos se les informó que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación jurídica.