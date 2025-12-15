Arrestan a viciosos con distintas drogas

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres y una menor por posesión de metanfetaminas y enervantes, esto en trabajos preventivos que buscan garantizar la paz social a la población.

El primer arresto se realizó en la calle Tirso Rodríguez, de la colonia Primero de Mayo, donde los agentes municipales observaron a un individuo que alteraba el orden, mismo al que se acercaron para señalarle la debida sanción; después de entrevistarlo se identificó como Juan "N" de 47 años, encontrándole una dosis de "cristal".

Las detenciones restantes se realizaron en patrullajes preventivos, donde los arrestados fueron detectados inicialmente cometiendo faltas administrativas, concluyendo de la siguiente forma: José "N" de 35 años fue observado en la carretera a Matehuala, a la altura de la comunidad Cándido Navarro, localizándole 12 envoltorios de "cristal".

Sobre la calle Emilio Carranza, en la Cabecera Municipal, los policías tuvieron contacto con quien dijo llamarse Jorge "N" de 25 años, descubriéndole una bolsa con marihuana, misma droga que traía María "N" de 15 años, detectada en la calle San Miguel de la colonia La Virgen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y enervantes, y posteriormente fueron puestos a disposición de la FGE donde seguirán con el debido proceso.