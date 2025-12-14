logo pulso
Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal

Policías de Soledad lo detectaron en el Fracc. San Francisco de Asís

Por Redacción

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por posesión de metanfetaminas, asegurándole 60 dosis del mencionado estupefaciente que se presume lo traía para su venta en la colonia San Francisco de Asís.

Agentes municipales transitaban sobre la avenida San Pedro, a la altura de la colonia mencionada, donde ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, mismo que fue interceptado para hacerle saber que sería sancionado; después de dialogar con él, se identificó como Fidel "N" de 33 años.

El sujeto mostró una actitud agresiva hacia la autoridad, por lo que los oficiales procedieron conforme al debido protocolo de actuación, localizándole 60 dosis de un material similar a la droga sintética conocida como "cristal".

De inmediato se le informó que sería detenido por posesión de metanfetaminas, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

