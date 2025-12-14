Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000

Un sujeto que al parecer vendía o distribuía droga en la colonia Aguaje 2000, y que además se movía en una moto robada, fue capturado por elementos de Policía Municipal que realizaban recorridos de seguridad.

De acuerdo con el reporte, los agentes municipales detectaron en la calle Presa del Peaje e inmediaciones de las vías del ferrocarril, a dos sujetos a bordo de una motocicleta urbana circulando a exceso de velocidad; a consecuencia de esta acción, el conductor perdió el control de la unidad derrapando en una zona de terracería, por lo que los agentes municipales se aproximaron para auxiliarlos.

Sin embargo, al observar la presencia policial, ambos sujetos empezaron a huir y los oficiales dieron alcance a uno de ellos, a quien cuestionaron el motivo de su actuar.

En la revisión preventiva al sujeto asegurado, se le encontró en posesión de 15 bolsas de plástico que contenían una sustancia blanca con características al cristal.

A la par, al consultar los datos de la motocicleta en el sistema único de información policial, los agentes municipales fueron informados que la motocicleta marca Yamaha en color rojo, contaba con reporte de robo con violencia en la comunidad La Colorada, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona.

Ante la probable comisión de los delitos de posesión de droga y de un vehículo con reporte de robo, se procedió con la detención de Jorge "N" de 42 años, quien fue puesto disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de deslindar responsabilidades.