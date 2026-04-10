Asaltante es sentenciado a diez años de cárcel

Un asaltante de traileros de nombre Guillermo N., fue sentenciado a diez años de prisión luego de que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, acreditara su participación en el delito de posesión de autotransporte federal, en la modalidad de robo y portación de equipos inhibidores de señal de radiofrecuencia.

Inicialmente, elementos de la Guardia Civil Estatal recibieron la llamada de una empresa de monitoreo y recuperación de vehículos, en la que fueron informados de la ubicación en tiempo real de un vehículo tractocamión, con matrícula del Servicio de Autotransporte Federal, robado en el kilómetro 161+500 de la carretera federal 57, México–Querétaro, municipio de Santa María del Río.

Al arribar al lugar, las autoridades ubicaron la unidad y realizaron una revisión de rutina, en la que aseguraron 31 llaves, de las cuales 25, al parecer, son de tractocamiones de diferentes marcas; seis más para candado, un estuche de plástico con seis desarmadores, una cámara HD y una licencia de transportista, entre otros documentos y objetos diversos, como dos inhibidores de señal, uno de ellos para 10 antenas y otro para seis, con funcionamiento electrónico. La persona detenida, Guillermo N., y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Con datos de prueba suficientes, el fiscal federal obtuvo vinculación a proceso y, posteriormente, la sentencia condenatoria, la cual contempla también el pago de una multa de 500 días equivalente a la cantidad de 54 mil 285 pesos.

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Con estas acciones la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.