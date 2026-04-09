Motociclista muere arrollado por tráiler en periférico norte

Un joven motociclista perdió la vida la mañana de este jueves tras ser arrollado por un tráiler en el cruce de periférico norte y Camino Real a Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas, cuando Euuciel Alejandro, de 21 años de edad, fue embestido por un tráiler Kenworth de color rojo, cuyo conductor presuntamente se pasó el semáforo en rojo.

Tras el impacto, la unidad pesada avanzó varios metros hasta detenerse con la motocicleta incrustada en la parte frontal del tractor.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, quienes acordonaron la zona para resguardar la escena.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente, personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.