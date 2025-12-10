logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aseguran 70 mil litros en operativo contra "huachicol"

Un hombre fue detenido al no acreditar la procedencia del hidrocarburo.

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 02:10 p.m.
A
Cayó en operativo contra huachicol/Foto: GCE

Cayó en operativo contra huachicol/Foto: GCE

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que un operativo conjunto entre la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal permitió la detención de un hombre en Guadalcázar por el probable delito relacionado con "huachicol".

De acuerdo con el informe oficial, elementos de la División Caminos de la GCE interceptaron una unidad cuyo operador, Edwin “N”, de 33 años, trasladaba 70 mil litros de hidrocarburo sin documentación que acreditara su procedencia legal.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación correspondiente.

La autoridad estatal destacó que el aseguramiento se realizó durante un operativo preventivo en coordinación con instancias federales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Denuncian "huachicol minero" para construir libramiento Ventura-El Peyote

El robo de materiales en Villa Hidalgo afectó el patrimonio de ejidatarios dueños de los terrenos, dicen senadores

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aseguran 70 mil litros en operativo contra huachicol
Aseguran 70 mil litros en operativo contra huachicol

Aseguran 70 mil litros en operativo contra "huachicol"

SLP

Redacción

Un hombre fue detenido al no acreditar la procedencia del hidrocarburo

Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán
Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán

Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán

SLP

Redacción

Fotos | Chocan tráileres en Libramiento Oriente
Fotos | Chocan tráileres en Libramiento Oriente

Fotos | Chocan tráileres en Libramiento Oriente

SLP

Redacción

Choque en Salvador Nava deja daños en dos autos
Choque en Salvador Nava deja daños en dos autos

Choque en Salvador Nava deja daños en dos autos

SLP

Redacción

Las autoridades brindaron apoyo inmediato a dos conductores involucrados