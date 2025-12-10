Aseguran 70 mil litros en operativo contra "huachicol"

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que un operativo conjunto entre la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal permitió la detención de un hombre en Guadalcázar por el probable delito relacionado con "huachicol".

De acuerdo con el informe oficial, elementos de la División Caminos de la GCE interceptaron una unidad cuyo operador, Edwin “N”, de 33 años, trasladaba 70 mil litros de hidrocarburo sin documentación que acreditara su procedencia legal.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación correspondiente.

La autoridad estatal destacó que el aseguramiento se realizó durante un operativo preventivo en coordinación con instancias federales.

