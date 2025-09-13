logo pulso
"NATURALEZA COMO REFUGIO"

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Aseguran en Querétaro "patrullas clon" de municipios de SLP

En un retén de la carretera federal 120 se detuvo a los ocupantes de las unidades

Por Huasteca Hoy

Septiembre 13, 2025 10:34 a.m.
Aseguran en Querétaro patrullas clon de municipios de SLP

Varias patrullas, cuyos ocupantes no pudieron comprobar su origen y con rótulos de las policías municipales de Ciudad Valles, Axtla de Terrazas, Xilitla y Tampamolón, fueron aseguradas en el vecino estado de Querétaro, y se detuvo a sus conductores.

En un comunicado, el H. Ayuntamiento de Landa de Matamoros, Querétaro, informó que durante la madrugada de este sábado, en un operativo de revisión instalado sobre la carretera federal 120, fueron aseguradas cuatro unidades con insignias de corporaciones de San Luis Potosí que eran conducidas por particulares sin autorización oficial.

Los vehículos portaban logotipos de las policías de Ciudad Valles, Axtla de Terrazas, Xilitla y Tampamolón Corona. Ninguna de las unidades tenía placas y quienes las conducían carecían de uniforme e identificación como elementos activos, dice el boletín. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la inspección, los civiles argumentaron que habían sido contratados únicamente para el traslado de los automotores, pero no presentaron oficios de comisión, órdenes de traslado ni documentación que justificara el movimiento. 

Tras corroborar con autoridades potosinas, se confirmó que no existía registro de autorización para dicha movilización, señaló el ayuntamiento queretano. 

Ante la irregularidad, los vehículos y sus conductores fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar responsabilidades y el estatus legal de las unidades.

