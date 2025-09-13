logo pulso
Sólo daños, dejan percances en carretera

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- En hechos distintos, se registraron dos accidentes sobre la carretera libre Valles-Rioverde, con saldo únicamente de daños materiales.

El primero ocurrió en el kilómetro 50, a la altura del paraje conocido como El Serranito, en el municipio de Tamasopo, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil para brindar auxilio.

Un joven identificado como Esteban Balderas, de 28 años de edad y con domicilio en la ciudad de San Luis Potosí, conducía un vehículo Nissan Versa gris. Al circular por una zona de curvas perdió el control del volante y se impactó contra un cerro, pero resultó ileso de manera milagrosa.

En otro hecho, aproximadamente en el kilómetro 17, en el tramo La Pitahaya - Los Otates, una camioneta Nissan Kicks guinda volcó y quedó con las llantas hacia arriba.

Los ocupantes aparentemente solo sufrieron golpes leves y, con ayuda de voluntarios, lograron colocar la unidad nuevamente sobre sus cuatro ruedas, retirándola del lugar antes de que llegara alguna autoridad.

