Asesinan a conductor de camioneta, en Los Gómez

El conductor de una camioneta fue asesinado a balazos en la comunidad de Los Gómez, el cuerpo fue dejado a bordo de la misma unidad en un despoblado de la zona.

El reporta a las autoridades se dio a las doce de la noche del viernes, en el sentido de que en una camioneta ubicada en una parcela, se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre y elementos de distintas corporaciones acudieron a iniciar las investigaciones.

Se trataba de una camioneta Chevrolet Trax de color negro, que estaba en una parcela en la privada de Rioverde, en una zona perteneciente al municipio de Cerro de San Pedro y en el interior estaba el cuerpo sin vida del conductor.

De acuerdo a investigaciones iniciales, el conductor presentaba diversos impactos de bala en el cuerpo y ya se encontraba sin vida, siendo el área acordonada por los agentes que llegaron como primeros respondientes.

Personal de Servicios Periciales acudió a inspeccionar la zona para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia y entregarlo a los familiares para la sepultura respectiva.

La camioneta fue enviada a una pensión mientras se realizan las investigaciones, en tanto que la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta respectiva para esclarecer el hecho.