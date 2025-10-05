Vándalos se meten a viviendas ajenas

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunto allanamiento, las acciones se efectuaron en la colonia Hogares Populares Pavón y la Cabecera Municipal, esto como resultado de la atención a reportes ciudadanos.

En la calle Colibrí, de la colonia Hogares Populares Pavón, agentes municipales se presentaron para atender un reporte, en el cual una ciudadana señaló a un individuo de ingresar a su casa sin permiso, además de dañar la chapa de la puerta principal. Los policías ingresaron con permiso de la propietaria y dentro del inmueble ubicaron al reportado, quien después de ser entrevistado se identificó como Juan “N” de 53 años.

Más tarde, en un domicilio de la calle Abasolo, en la Cabecera Municipal, se reportó a un sujeto que se metió a una propiedad sin autorización del dueño, mismo que permitió entrar a la autoridad, quienes localizaron a quien dijo llamarse Fernando “N”, de 38 años.

A los dos les hicieron saber que serían detenidos por presunto allanamiento; además les informaron los derechos que la ley les concede para después seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí