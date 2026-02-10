Ataque armado; hombre herido llega al C4 a pedir a yuda

logo pulso
Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Seguridad

El afectado fue trasladado a un hospital a bordo de una ambulancia

Por Redacción

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Un hombre fue víctima de un atentado a balazos; sobrevivió y pudo llegar hasta las instalaciones del C-4, donde pidió auxilio.

La tarde de este lunes, una camioneta Ford Lobo guinda, modelo reciente, entró a toda velocidad a las instalaciones del C-4, en el kilómetro 2 del Libramiento Poniente.

Los oficiales de la Guardia Civil Estatal que estaban de guardia la rodearon, pero de la unidad descendió un hombre herido y les pidió ayuda, pues dijo haber sobrevivido a un atentado.

El afectado narró que varios hombres armados le cerraron el paso sobre la avenida Ejército Mexicano, en el fraccionamiento Norte Residencial, y le dispararon.

Los policías solicitaron apoyo de socorristas y el afectado fue trasladado a un hospital a bordo de una ambulancia, con custodia policial.

De manera extraoficial se supo que un familiar directo de esta persona se encuentra desaparecido. Por parte de la Guardia Civil Estatal se activó un operativo, y la Fiscalía General del Estado ya se encuentra realizando las investigaciones para esclarecer este hecho.

