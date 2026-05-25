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Auto se estampa contra puente en Salvador Nava

Una mujer que ahí viajaba resultó herida y tuvo que ser llevada al hospital

Por Redacción

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Auto se estampa contra puente en Salvador Nava
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      Una mujer de 55 años de edad resultó con golpes considerables luego que el automóvil en que viajaba se impactó contra un puente peatonal en la avenida Salvador Nava Martínez.

      El hecho tuvo lugar después de las doce del día de este domingo cuando un automóvil Chevrolet Aveo color blanco, circulaba sobre los carriles centrales de Salvador Nava Martínez con dirección hacia Las Lomas.

      A la altura de la calle José Guadalupe Torres, el conductor realizó cambio de dirección hacia los carriles laterales pero en eso perdió el control del volante y chocó contra la guarnición, luego continuó con su trayectoria errática y terminó finalmente impactándose de frente contra la estructura del puente peatonal que ahí se localiza.

      Paramédicos de urgencias Básicas de Protección Civil Municipal, acudieron a prestar auxilio a los ocupantes del auto y una mujer de 55 años de edad presentaba lesiones considerables por lo que tuvo que ser llevada a un hospital a recibir la atención requerida.

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      Asimismo, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron al sitio a tomar conocimiento del accidente y el automóvil fue enviada a una pensión particular en tanto se llega a un acuerdo reparatorio.

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