Automóvil se impacta en contención del Distribuidor

Con daños materiales de consideración terminó un automóvil luego de chocar contra la contención en el distribuidor Juárez, en donde se dividen los ramales hacia la avenida Universidad y la carretera a México, por fortuna no hubo personas lesionadas.

De acuerdo a los hechos, fue después de las seis de la mañana de este lunes cuando el automóvil Nissan Sentra de color gris, circulaba por los carriles centrales de la carretera a México.

Al ascender hacia el distribuidor Juárez, el conductor no modificó su trayectoria y de esta forma chocó contra la contención de concreto donde se dividen los carriles hacia la avenida Universidad y carretera a México.

A causa del impacto el carro quedó con fuertes daños en la parte frontal y ya no pudo seguir rodando, por lo que quedó varado en los carriles y elementos de la Policía Municipal arribaron para acordonar el área y evitar otros accidentes similares.

El carro tuvo que ser retirado por una grúa hacia una pensión particular y posteriormente el tráfico vehicular fue restablecido, no se reportaron lesionados en este caso, aunque el auto presentó fuertes daños materiales.