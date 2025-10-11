Balacera en bar de Jacarandas deja un muerto
Otro hombre resultó herido y fue trasladado para su atención médica
Una balacera en un bar dejó un hombre, de unos 30 años, muerto y uno más lesionado, la noche de este viernes.
Los hechos se registraron cerca de las 22:00 horas en un bar que se ubica en la calle de Chopos y Álamos, en la colonia Jacarandas.
Tras el reporte de la balacera, al sitio arribaron paramédicos de los Servicios Estatales de Salud, quienes trasladaron a un hombre de unos 50 años herido, para su atención médica.
Elementos de la SSPC municipal aseguraron el área como primeros respondientes. Posteriormente, agentes de la PDI y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con las investigaciones.
De los responsables no se conoce información alguna.
