Auto queda inservible tras carambola

Tres vehículos involucrados en una carambola registrada en la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura del puente de la avenida Juárez, en donde los daños materiales fueron considerables pero no hubo personas lesionadas.

El accidente se suscitó antes de las 15:00 horas de este viernes, cuando un automóvil Chevrolet Aveo de color rojo, circulaba sobre la avenida Salvador Nava con dirección a Las Lomas.

Fue abajo del puente de la avenida Juárez, en donde chocó de frente contra otro vehículo que se retiró del lugar, pero luego enseguida una camioneta Ford de color arena, lo chocó en la parte posterior, quedando con fuertes daños materiales.

Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y se esperaba que los dos conductores pudieran llegar a un acuerdo, aunque el automóvil Aveo prácticamente quedó en pérdida total debido a que recibió impactos tanto en la parte frontal como en la trasera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí