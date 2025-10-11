logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Auto queda inservible tras carambola

Por Redacción

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Auto queda inservible tras carambola

Tres vehículos involucrados en una carambola registrada en la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura del puente de la avenida Juárez, en donde los daños materiales fueron considerables pero no hubo personas lesionadas. 

El accidente se suscitó antes de las 15:00 horas de este viernes, cuando un automóvil Chevrolet Aveo de color rojo, circulaba sobre la avenida Salvador Nava con dirección a Las Lomas.

Fue abajo del puente de la avenida Juárez, en donde chocó de frente contra otro vehículo que se retiró del lugar, pero luego enseguida una camioneta Ford de color arena, lo chocó en la parte posterior, quedando con fuertes daños materiales. 

Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y se esperaba que los dos conductores pudieran llegar a un acuerdo, aunque el automóvil Aveo prácticamente quedó en pérdida total debido a que recibió impactos tanto en la parte frontal como en la trasera. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lluvia ocasiona fuertes choques en río Santiago
Lluvia ocasiona fuertes choques en río Santiago

Lluvia ocasiona fuertes choques en río Santiago

SLP

Redacción

Participaron nueve vehículos con daños cuantiosos y una persona resultó herida

Jóvenes son sorprendidos armados con pistola
Jóvenes son sorprendidos armados con pistola

Jóvenes son sorprendidos armados con pistola

SLP

Redacción

Auto queda inservible tras carambola
Auto queda inservible tras carambola

Auto queda inservible tras carambola

SLP

Redacción

Le dan prisión preventiva por trata de personas
Le dan prisión preventiva por trata de personas

Le dan prisión preventiva por trata de personas

SLP

Redacción

El procesado contrató a jornaleros para llevarlos a Villa de Arista y no les pagó