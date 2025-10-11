Jóvenes son sorprendidos armados con pistola

logo pulso
Por Redacción

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Un hombre y una menor fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez por portación de arma de fuego, los hechos ocurrieron en la colonia Rancho Pavón, durante labores de prevención y vigilancia.

Cuando agentes municipales transitaban sobre Avenida del Valle, de la colonia mencionada, observaron a una pareja que cometía faltas al Reglamento de Seguridad Vial de la demarcación, por lo que se les dio alcance para indicarles la debida sanción.

Después de entrevistar al sujeto y a la fémina, se identificaron como Luis “N” de 19 años y Araceli “N” de 17, encontrándoles un arma de fuego calibre nueve milímetros con un cartucho útil. 

Enseguida se les informó que serían detenidos por portación de arma de fuego, además de darles lectura de su carta de derechos.

Los arrestados fueron consignados a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

