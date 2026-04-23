Balacera en Tamazunchale deja policías heridos; reportan posible fallecido

Un enfrentamiento armado registrado la tarde-noche de este jueves en el municipio de Tamazunchale provocó una fuerte movilización de corporaciones y momentos de tensión en la región Huasteca.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, elementos de la Guardia Civil Estatal fueron agredidos por civiles armados cuando ingresaban al municipio. Como resultado, dos agentes estatales resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica.

La dependencia informó que los presuntos agresores huyeron con dirección al estado de Hidalgo sobre la carretera federal 85 México–Laredo, por lo que se desplegó un operativo coordinado con autoridades de los tres niveles de gobierno para su localización.

Versiones periodísticas y reportes difundidos por usuarios en redes sociales señalan que la agresión ocurrió a la altura del sector La Cruz, ya en la zona urbana, donde se observaron unidades oficiales con impactos de arma de fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En imágenes compartidas en línea también se aprecia una patrulla tipo SUV con daños por proyectiles y, a unos metros, el cuerpo de una persona vestida de civil, que presuntamente se encontraba sin vida. Esta información no ha sido confirmada por autoridades.

De manera extraoficial, algunas versiones refieren que los elementos lesionados se encuentran en estado grave e incluso que uno de ellos habría fallecido, lo cual tampoco ha sido corroborado oficialmente.

La SSPC indicó que la zona permanece con presencia reforzada de corporaciones de seguridad, mientras continúan las acciones para ubicar a los responsables. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre lo ocurrido.