Balean a dos personas en cruce de Circuito Potosí

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que esta mañana, oficiales de Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes a un hecho delictivo registrado en Circuito Potosí, a la altura del puente León García, al sur de la capital.

En el lugar , se localizaron a dos personas en una camioneta, luego de que resultaron heridas por impacto de arma de fuego, en una presunta agresión directa. Ambas personas fueron trasladadas al hospital.

Los elementos municipales acordonaron la zona, previo a la llegada de los Servicios Periciales de la FGE y para que realizara la recopilación de indicios para la investigación correspondiente.

