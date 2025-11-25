Balean a dos personas en cruce de Circuito Potosí
Fueron trasladadas a un hospital para su atención médica
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que esta mañana, oficiales de Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes a un hecho delictivo registrado en Circuito Potosí, a la altura del puente León García, al sur de la capital.
En el lugar , se localizaron a dos personas en una camioneta, luego de que resultaron heridas por impacto de arma de fuego, en una presunta agresión directa. Ambas personas fueron trasladadas al hospital.
Los elementos municipales acordonaron la zona, previo a la llegada de los Servicios Periciales de la FGE y para que realizara la recopilación de indicios para la investigación correspondiente.
Choque en Circuito Potosí deja dos vehículos volcados
Dos vehículos colisionan en el puente de la avenida del Sauce dejando daños materiales. La Guardia Civil Estatal interviene para retirar las unidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Balean a dos personas en cruce de Circuito Potosí
Redacción
Fueron trasladadas a un hospital para su atención médica
Entérate: Vías libres en la capital este martes
Redacción
Principales vialidades como Salvador Nava registraron tráfico de consideración por la mañana