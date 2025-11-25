logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Balean a dos personas en cruce de Circuito Potosí

Fueron trasladadas a un hospital para su atención médica

Por Redacción

Noviembre 25, 2025 12:07 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que esta mañana, oficiales de Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes a un hecho delictivo registrado en Circuito Potosí, a la altura del puente León García, al sur de la capital. 

En el lugar , se localizaron a dos personas en una camioneta, luego de que resultaron heridas por impacto de arma de fuego, en una presunta agresión directa. Ambas personas fueron trasladadas al hospital.

Los elementos municipales acordonaron la zona, previo a la llegada de los Servicios Periciales de la FGE y para que realizara la recopilación de indicios para la investigación correspondiente.

LEA TAMBIÉN

Choque en Circuito Potosí deja dos vehículos volcados

Dos vehículos colisionan en el puente de la avenida del Sauce dejando daños materiales. La Guardia Civil Estatal interviene para retirar las unidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Balean a dos personas en cruce de Circuito Potosí
Balean a dos personas en cruce de Circuito Potosí

Balean a dos personas en cruce de Circuito Potosí

SLP

Redacción

Fueron trasladadas a un hospital para su atención médica

Se registran dos choques en SNM; sólo daños materiales
Se registran dos choques en SNM; sólo daños materiales

Se registran dos choques en SNM; sólo daños materiales

SLP

Redacción

Entérate: Vías libres en la capital este martes
Entérate: Vías libres en la capital este martes

Entérate: Vías libres en la capital este martes

SLP

Redacción

Principales vialidades como Salvador Nava registraron tráfico de consideración por la mañana

A proceso, presuntos homicidas de estudiante
A proceso, presuntos homicidas de estudiante

A proceso, presuntos homicidas de estudiante

SLP

Redacción