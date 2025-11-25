A proceso, presuntos homicidas de estudiante

La Fiscalía General del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de los señalados, tras cumplimentarles las órdenes de aprehensión respectivas por hechos donde perdió la vida el estudiante de estomatología Jorge Eduardo Dávila Ramírez, quien fue atacado en la Zona Universitaria la madrugada del 8 de noviembre.

Personal de la Policía de Investigación detuvo a tres individuos tras identificar su probable responsabilidad en los hechos, donde la víctima fue lesionada con un disparo de arma de fuego luego de que habría sido despojada de su automóvil en el sitio mencionado.

Tras la cumplimentación de los mandatos, agentes del Ministerio Público condujeron ante un Juez de Control a los detenidos, a quienes les formularon debidamente la imputación por el delito de homicidio.

En consecuencia, la autoridad judicial dictó la vinculación a proceso, junto con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en contra de los presuntos implicados, por lo que estarán internos en el centro penitenciario de la región mientras se define su situación jurídica.

La Fiscalía refrenda su compromiso de procurar justicia en cada caso y de continuar trabajando para garantizar seguridad y acceso a la justicia a las víctimas y a la sociedad potosina.

Según declaración de los ahora procesados, el día de los hechos escogieron a una víctima al azar con el fin de robarle su automóvil y una vez que la identificaron, en este caso al estudiante, lo amenazaron con una pistola pero en el forcejeo el arma se disparó y le pegó en el pecho, por lo que murió cuando lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica.