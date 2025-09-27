logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Balean a un hombre y muere afuera de hospital

Los hechos se suscitaron cerca de las 14:00 horas en Soledad

Por Redacción

Septiembre 27, 2025 04:00 p.m.
A
Balean a un hombre y muere afuera de hospital

Un hombre falleció en el interior de una camioneta, frente al hospital  Mar Charbel.

De acuerdo con la información recabada, el hombre fue baleado en las calles de Real de Catorce y Villa de Zaragoza, en la colonia San Luis I, en Soledad.

Los hechos se suscitaron cerca de las 14:00 horas, cuando sujetos le dispararon con armas de fuego. 

El hombre fue trasladado por familiares en una camioneta Chevrolet, pero al llegar al hospital, ya no presentaba signos vitales. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Investigación, quienes iniciaron con carpeta de investigación, según se informa. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Balean a un hombre y muere afuera de hospital
Balean a un hombre y muere afuera de hospital

Balean a un hombre y muere afuera de hospital

SLP

Redacción

Los hechos se suscitaron cerca de las 14:00 horas en Soledad

Aseguradas, mil 700 armas de fuego a células del crimen: SSPC
Aseguradas, mil 700 armas de fuego a células del crimen: SSPC

Aseguradas, mil 700 armas de fuego a células del crimen: SSPC

SLP

Rubén Pacheco

La mitad de los decomisos es de alto poder, informó Jesús Juárez Hernández

Capturan a mujer que robó en una tienda de ropa
Capturan a mujer que robó en una tienda de ropa

Capturan a mujer que robó en una tienda de ropa

SLP

Redacción

Dos cómplices pudieron fugarse, pero están plenamente identificados

Con armas prohibidas, detienen a vándalos
Con armas prohibidas, detienen a vándalos

Con armas prohibidas, detienen a vándalos

SLP

Redacción