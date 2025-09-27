Balean a un hombre y muere afuera de hospital

Un hombre falleció en el interior de una camioneta, frente al hospital Mar Charbel.

De acuerdo con la información recabada, el hombre fue baleado en las calles de Real de Catorce y Villa de Zaragoza, en la colonia San Luis I, en Soledad.

Los hechos se suscitaron cerca de las 14:00 horas, cuando sujetos le dispararon con armas de fuego.

El hombre fue trasladado por familiares en una camioneta Chevrolet, pero al llegar al hospital, ya no presentaba signos vitales.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Investigación, quienes iniciaron con carpeta de investigación, según se informa.