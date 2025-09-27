Con armas prohibidas, detienen a vándalos

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres con armas prohibidas, uno cargaba una cachimba y el otro una navaja, esto en distintos lugares.

El primer arresto se efectuó en el Periférico Norte, a la altura de la colonia Campo Azul Norte, donde los agentes municipales observaron que un individuo comenzó a correr cuando notó la presencia de la autoridad, dándole alcance de manera inmediata.

Después de dialogar durante varios minutos, el sujeto se identificó como Juan “N” de 33 años de edad, quien mostró una actitud agresiva y se le realizó una inspección a su persona, revisión en la que se le encontró un arma de fuego de hechura artesanal conocida como “cachimba”.

Por otro lado, durante un trayecto preventivo sobre la avenida Acceso Norte y la avenida Soledad, a la altura de la colonia Rancho Pavón, los policías detectaron la presencia de quien dijo llamarse Óscar “N” de 40 años, quien alteraba el orden público, localizándole una navaja.

A ambos se les hizo saber que serían detenidos por portación de arma de fuego artesanal y arma blanca, respectivamente, además se les informaron los derechos que les asisten.

Los infractores fueron trasladados a Barandilla Municipal donde los certificó el Médico Legista, para después ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde se les definiría su situación legal.