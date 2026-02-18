Cae con tráiler robado, arma e inhibidores en la capital

La Guardia Civil Estatal (GCE), a través de su División Caminos, informó sobre un operativo en la colonia Molinos del Rey, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde se aseguró un tractocamión y una caja seca con reporte de robo.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención también se localizó un arma de fuego e inhibidores de señal, además de que una persona fue detenida.

La corporación indicó que el aseguramiento forma parte de las acciones de vigilancia implementadas en la zona metropolitana. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado no precisó mayores detalles sobre la identidad del detenido ni sobre la puesta a disposición ante la autoridad competente.

