Aparatoso choque en lo alto del Distribuidor Juárez

Un aparatoso accidente se registró la madrugada de este día en lo alto del Distribuidor Juárez, en la capital potosina, donde un vehículo se impactó dejando severos daños materiales.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el hecho ocurrió alrededor de las 5:55 de la mañana, en el tramo que conecta la carretera a Matehuala con la carretera a México.

En el percance se vio involucrada una mujer conductora, cuyo vehículo terminó con daños considerables tras el impacto.

Servicios de emergencia acudieron al lugar y posteriormente retiraron la unidad para restablecer la circulación en la zona.

El incidente provocó afectaciones momentáneas al tránsito en uno de los puntos viales más transitados de la ciudad durante las primeras horas del día.