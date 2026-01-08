Cae individuo por violento robo a un Oxxo

En acciones del operativo Escudo Urbano, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo la detención de una persona de sexo masculino que fue señalado por el probable delito de robo en una tienda OXXO ubicada en la colonia San Juan de Guadalupe.

En recorridos de vigilancia, los agentes municipales fueron informados de un robo en proceso en una tienda con razón social Oxxo ubicada en la intersección de la calle Los Vargas y la avenida Himno Nacional, donde un sujeto amagó a los empleados con un cuchillo para sustraer dinero de la caja.

Los encargados indicaron a los oficiales el rumbo que tomó el sujeto, por lo que de inmediato se realizó un dispositivo de búsqueda logrando su ubicación en las inmediaciones. El detenido, Saúl Israel "N" de 22 años, fue informado del motivo de su detención así como del procedimiento legal por los probables hechos constitutivos de delito.

Finalmente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se determine su situación legal.

