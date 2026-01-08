logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae individuo por violento robo a un Oxxo

Amagó a los empleados con un cuchillo para sustraer dinero de la caja

Por Redacción

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Cae individuo por violento robo a un Oxxo

En acciones del operativo Escudo Urbano, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo la detención de una persona de sexo masculino que fue señalado por el probable delito de robo en una tienda OXXO ubicada en la colonia San Juan de Guadalupe.

En recorridos de vigilancia, los agentes municipales fueron informados de un robo en proceso en una tienda con razón social Oxxo ubicada en la intersección de la calle Los Vargas y la avenida Himno Nacional, donde un sujeto amagó a los empleados con un cuchillo para sustraer dinero de la caja.

Los encargados indicaron a los oficiales el rumbo que tomó el sujeto, por lo que de inmediato se realizó un dispositivo de búsqueda logrando su ubicación en las inmediaciones. El detenido, Saúl Israel "N" de 22 años, fue informado del motivo de su detención así como del procedimiento legal por los probables hechos constitutivos de delito.

Finalmente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se determine su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva
La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva

La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva

SLP

El Universal

El derecho de alimentos y la paternidad biológica en el foco de la SCJN con pensión retroactiva.

Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial
Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial

Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial

SLP

Redacción

Asalto dejó un botín cercano a 800 mil pesos.

Padre e hija, lesionados en desigual choque
Padre e hija, lesionados en desigual choque

Padre e hija, lesionados en desigual choque

SLP

Huasteca Hoy

El accidente habría sido ocasionado por una mujer policía

Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga
Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

SLP

Redacción

Los hechos, en la carretera a Rioverde, cerca de Colinas del Parque