Cae integrante de un grupo de delincuencial

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implentamos acciones estrategicas para seguir construyendo uno de los estados más seguros del país.

Durante labores de seguridad y vigilancia realizadas en la colonia Hidalgo, en el municipio de Ciudad Valles, elementos de la GCE llevaron a cabo la detención de Alexis "N" de 27 años, quien fue identificado como integrante de un grupo de delincuentes y vinculado a actividades que dañan la convivencia pacífica y seguridad de la ciudadanía.

Al presunto se le aseguraron 18 dosis de "cristal", 15 dosis de marihuana, así como 20 artefactos metálicos mejor conocidos como "poncha llantas". Además, se le decomisó la cantidad de 2 mil 100 pesos en efectivo y un vehículo marca Nissan, tipo Altima. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de seguir implementando acciones firmes y coordinadas para proteger a los sectores productivos, inhibir la extorsión y garantizar la seguridad de las y los potosinos, especialmente en las zonas donde grupos delictivos buscan afectar la paz social.