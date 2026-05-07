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Cae presunto integrante de grupo criminal en Ciudad Valles

La Guardia Civil lo interceptó en una camioneta Jeep gris y le aseguró drogas

Por Huasteca Hoy

Mayo 07, 2026 11:06 a.m.
A
Cae presunto integrante de grupo criminal en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Un hombre fue detenido en un operativo de la Guardia Civil Estatal, porque presuntamente traía varias dosis de droga.

En un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se dio a conocer la detención de Eduardo "N", de 56 años, quien presuntamente estaría vinculado a un grupo criminal.

Esta persona conducía una camioneta Jeep gris cuando los oficiales detectaron que actuaba con "actitud sospechosa"; por ese motivo lo interceptaron y procedieron a efectuarle una inspección de seguridad.

La dependencia señaló que Eduardo traía más de un centenar de bolsas que contenían hierba verde y seca con características de la marihuana.

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El detenido y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.

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