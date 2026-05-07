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Conductor choca contra árbol en el bulevar Río Santiago

El accidente ocurrió la tarde de ayer en el tramo entre la entrada al Campestre y el puente Muñoz

Por Pulso Online

Mayo 07, 2026 09:28 a.m.
A
Conductor choca contra árbol en el bulevar Río Santiago

Un conductor resultó con diversos golpes luego de perder el control de su automóvil y chocar contra un árbol sobre el bulevar Río Santiago, la tarde de ayer.

El accidente se registró minutos antes de las 19:00 horas, cuando el automovilista circulaba sobre el tramo comprendido entre la entrada al Club Campestre y el puente Muñoz, con dirección hacia Muñoz.

Por causas que no fueron precisadas, el conductor terminó impactándose contra un árbol ubicado a un costado de la vialidad. Tras el choque, la unidad quedó atravesada y obstruyendo el carril izquierdo de circulación.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para agilizar la circulación y retirar el vehículo siniestrado.

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Aunque el conductor sufrió golpes, no se informó que las lesiones pusieran en riesgo su vida.

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