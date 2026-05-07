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Seguridad

Localizan sin vida a persona en situación de calle

El hallazgo ocurrió la mañana de este jueves en el cruce de Chicosein y Manuel José Othón

Por Pulso Online

Mayo 07, 2026 09:15 a.m.
A
Localizan sin vida a persona en situación de calle

Una persona en situación de calle fue localizada sin vida la mañana de este jueves en calles del Centro Histórico de San Luis Potosí, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El reporte fue realizado minutos antes de las 07:00 de la mañana en el cruce de las calles Chicosein y Manuel José Othón, donde ciudadanos alertaron sobre una persona inconsciente en la vía pública.

Al lugar acudieron paramédicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, quienes al valorar a la persona confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil de la SSPC municipal fungieron como primeros respondientes y activaron los protocolos de seguridad correspondientes, acordonando y resguardando el área para permitir las diligencias de las autoridades ministeriales.

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Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.

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