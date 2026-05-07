Localizan sin vida a persona en situación de calle
El hallazgo ocurrió la mañana de este jueves en el cruce de Chicosein y Manuel José Othón
Una persona en situación de calle fue localizada sin vida la mañana de este jueves en calles del Centro Histórico de San Luis Potosí, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.
El reporte fue realizado minutos antes de las 07:00 de la mañana en el cruce de las calles Chicosein y Manuel José Othón, donde ciudadanos alertaron sobre una persona inconsciente en la vía pública.
Al lugar acudieron paramédicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, quienes al valorar a la persona confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Guardia Civil de la SSPC municipal fungieron como primeros respondientes y activaron los protocolos de seguridad correspondientes, acordonando y resguardando el área para permitir las diligencias de las autoridades ministeriales.
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Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.
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