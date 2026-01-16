Cae sujeto con arma de fuego y dosis de "cristal"

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez lograron la captura de un objetivo prioritario por posesión de metanfetaminas y portación de arma de fuego, quien cuenta con arrestos previos por distintos delitos y una orden judicial emitida en su contra. La detención se realizó en la colonia Villas de Cactus, en trabajos que buscan mantener el orden y la paz en la demarcación.

Agentes municipales transitaban sobre la calle Cuenca del Pacífico, en la colonia Villas de Cactus, donde ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas; luego de acercarse a entrevistarlo se identificó como Sergio "N" de 37 años, a quien le encontraron 11 dosis de un material similar a la droga sintética conocida como "cristal", un arma de fuego tipo escuadra calibre .22 y 11 objetos metálicos llamados "ponchallantas".

Siguiendo con el debido protocolo de actuación, se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que se trataba de un objetivo prioritario generador de incidencia, quien cuenta con seis arrestos previos por distintos delitos y un mandamiento judicial vigente en su contra.

De inmediato se le informó al sujeto que sería detenido por posesión de metanfetaminas y portación de arma de fuego, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para seguir con el debido proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí