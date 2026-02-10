Cae una banda de falsificadores de billetes

Una banda de falsificadores fue capturada por elementos de la Guardia Civil Estatal cuando pretendía poner en circulación más de 100 billetes falsos entre comerciantes del municipio de Real de Catorce, todos con denominación de 500 pesos.

Esto se derivó de la rápida intervención ante el reporte de un comerciante, los agentes pudieron frustrar un intento de circulación de los billetes apócrifos, asegurando a cuatro personas presuntamente involucradas en estos hechos.

Mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia, los oficiales recibieron el aviso de que varias personas se encontraban realizando pagos con billetes falsos en distintos establecimientos de Real de Catorce.

Con la información proporcionada, se implementó un operativo de búsqueda en la zona, logrando la localización y detención de dos hombres y dos mujeres, quienes fueron asegurados conforme a los protocolos policiales.

Durante la intervención policial se detuvo a Omar "N", de 35 años de edad, Sergio "N", de 40 años, Angélica "N", de 40 años y Karen "N", de 36 años, mismos que, labores de inteligencia señalan a los presuntos como una banda dedicada a la falsificación de billetes originaria de la Ciudad de México.

Se les aseguraron 107 billetes apócrifos de la denominación de 500 pesos, además de 300 pesos en efectivo, una cartera y un vehículo tipo sedán en el que andaban.

Con estas acciones la Guardia Civil Estatal reitera su compromiso de responder de manera inmediata a los reportes ciudadanos y de mantener tareas permanentes para la prevención y combate de los delitos que afectan a la sociedad.