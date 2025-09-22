Caen cuatro sospechosos por doble homicidio en Mexquitic

Cuatro implicados en un doble homicidio en Mexquitic de Carmona, fueron localizados por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) en Guanajuato.

El 12 de septiembre de 2025, la FGESLP se abocó a esclarecer el deceso de dos personas localizadas sin vida en la localidad Cerrito de Jaral, mismas que tenían lesiones visibles producidas por disparos de arma de fuego.

Al avanzar con las indagatorias, los agentes determinaron a un probable responsable, a quien detuvieron y pusieron a disposición de la autoridad judicial. Asimismo, las investigaciones continuaron y establecieron la probable participación de cuatro sujetos más.

Se trata de Jesús "N", Pedro "N", Christian "N" y Juan "N", a los cuales, también se les trabajó un mandamiento judicial, que al obtenerlo se tuvo conocimiento que estaban detenidos en un centro de reinserción social del municipio de Ocampo, en Guanajuato.

De esta manera, los señalados fueron notificados que enfrentarán un proceso penal en territorio potosino, bajo el delito de homicidio calificado en concurso real de homicidio calificado.