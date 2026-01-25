logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cafre manejaba a alta velocidad en La Virgen

Por Redacción

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Cafre manejaba a alta velocidad en La Virgen

Derivado de la presencia permanente que se despliega en toda la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, en hechos ocurridos en la colonia La Virgen.

Durante recorridos sobre la avenida San Miguel, los policías soledenses detectaron a un individuo que conducía un vehículo a exceso de velocidad y de forma temeraria, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros.

Luego de darle alcance y entrevistarlo, el sujeto se identificó como Héctor "N", de 38 años, quien mostró una actitud agresiva hacia la autoridad, por lo que se aplicó el debido protocolo de actuación, asegurándole la motocicleta que conducía.

Al individuo se le informó que sería detenido por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae presunto distribuidor de drogas en Tampacán
Cae presunto distribuidor de drogas en Tampacán

Cae presunto distribuidor de drogas en Tampacán

SLP

Huasteca Hoy

Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles
Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles

Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Frutas y Verduras 'El Negris' perdió otra unidad tras en incendio

Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis
Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

SLP

Redacción

El impacto alcanzó varios vehículos, incluida una carroza.

Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres
Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

SLP

Redacción