Cafre manejaba a alta velocidad en La Virgen

Derivado de la presencia permanente que se despliega en toda la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, en hechos ocurridos en la colonia La Virgen.

Durante recorridos sobre la avenida San Miguel, los policías soledenses detectaron a un individuo que conducía un vehículo a exceso de velocidad y de forma temeraria, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros.

Luego de darle alcance y entrevistarlo, el sujeto se identificó como Héctor "N", de 38 años, quien mostró una actitud agresiva hacia la autoridad, por lo que se aplicó el debido protocolo de actuación, asegurándole la motocicleta que conducía.

Al individuo se le informó que sería detenido por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

