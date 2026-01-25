logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Camiones se descomponen y obstruyen carretera

Por Redacción

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Camiones se descomponen y obstruyen carretera

CIUDAD VALLES.- Dos camiones cañeros se averiaron y quedaron atravesados en diferentes puntos de la carretera estatal Valles-Naranjo.

Los percances sucedieron el sábado por la mañana, cuando las unidades se dirigían al ingenio Plan de San Luis, ubicado en el ejido La Hincada.

Un tráiler cargado con caña picada quedó varado en una declive que se ubica entre la cascada artificial La Virgencita y la hidroeléctrica de Micos.

Debido a una falla mecánica, no pudo continuar su marcha y quedó detenido sobre su carril, lo que provocó afectaciones en el tránsito vehicular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Casi de manera simultánea, otra unidad de características similares tuvo una falla cuando circulaba por el acceso al paraje Micos y retrocedió varios metros, hasta quedar atravesada sobre los carriles de circulación.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron al auxilio, pero fue alrededor de las 15:00 horas cuando, con apoyo de maquinaria pesada, se retiró el último tráiler y se liberó la carretera.

Es común que los camiones cañeros participen en accidentes en el ir y venir de los ingenios en la Huasteca, algunas veces ocasionando desgracias humanas, aunque en esos casos no fue así. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae presunto distribuidor de drogas en Tampacán
Cae presunto distribuidor de drogas en Tampacán

Cae presunto distribuidor de drogas en Tampacán

SLP

Huasteca Hoy

Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles
Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles

Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Frutas y Verduras 'El Negris' perdió otra unidad tras en incendio

Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis
Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

SLP

Redacción

El impacto alcanzó varios vehículos, incluida una carroza.

Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres
Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

SLP

Redacción