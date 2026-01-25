Camiones se descomponen y obstruyen carretera

CIUDAD VALLES.- Dos camiones cañeros se averiaron y quedaron atravesados en diferentes puntos de la carretera estatal Valles-Naranjo.

Los percances sucedieron el sábado por la mañana, cuando las unidades se dirigían al ingenio Plan de San Luis, ubicado en el ejido La Hincada.

Un tráiler cargado con caña picada quedó varado en una declive que se ubica entre la cascada artificial La Virgencita y la hidroeléctrica de Micos.

Debido a una falla mecánica, no pudo continuar su marcha y quedó detenido sobre su carril, lo que provocó afectaciones en el tránsito vehicular.

Casi de manera simultánea, otra unidad de características similares tuvo una falla cuando circulaba por el acceso al paraje Micos y retrocedió varios metros, hasta quedar atravesada sobre los carriles de circulación.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron al auxilio, pero fue alrededor de las 15:00 horas cuando, con apoyo de maquinaria pesada, se retiró el último tráiler y se liberó la carretera.

Es común que los camiones cañeros participen en accidentes en el ir y venir de los ingenios en la Huasteca, algunas veces ocasionando desgracias humanas, aunque en esos casos no fue así.