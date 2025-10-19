Camioneta se estrella contra muro de una casa en Villa Brisa

CIUDAD VALLES. Un hombre perdió el control de su camioneta cuando circulaba por el fraccionamiento Villa Brisa y terminó impactándose contra el muro de concreto de una vivienda, dañando además la toma de agua.

El accidente ocurrió este domingo, poco antes de las 5 de la mañana, sobre una pendiente de la calle Washington.

El conductor viajaba en una camioneta tipo SUV, marca GMC, cuando al pasar entre las calles Nuevo México y Oklahoma perdió el control del volante, salió del carril hacia la derecha y se estrelló contra la mufa de una casa, rompiendo la toma de agua del domicilio.

El propietario del inmueble salió de inmediato a verificar los daños, y poco después arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Familiares del conductor se comprometieron a cubrir los daños ocasionados, llegando a un acuerdo con el dueño de la vivienda. Debido a esto, los agentes únicamente elaboraron las infracciones correspondientes.