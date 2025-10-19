logo pulso
Circo aéreo en Brasil ofrece sanación a mujeres víctimas de violencia de género

Circo aéreo en Brasil ofrece sanación a mujeres víctimas de violencia de género

Camioneta se estrella contra muro de una casa en Villa Brisa

Un accidente en Ciudad Valles dejó daños materiales cuando una camioneta se estrelló contra una vivienda.

Por Huasteca Hoy

Octubre 19, 2025 12:54 p.m.
A
Camioneta se estrella contra muro de una casa en Villa Brisa

CIUDAD VALLES. Un hombre perdió el control de su camioneta cuando circulaba por el fraccionamiento Villa Brisa y terminó impactándose contra el muro de concreto de una vivienda, dañando además la toma de agua.

El accidente ocurrió este domingo, poco antes de las 5 de la mañana, sobre una pendiente de la calle Washington.

El conductor viajaba en una camioneta tipo SUV, marca GMC, cuando al pasar entre las calles Nuevo México y Oklahoma perdió el control del volante, salió del carril hacia la derecha y se estrelló contra la mufa de una casa, rompiendo la toma de agua del domicilio.

El propietario del inmueble salió de inmediato a verificar los daños, y poco después arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Familiares del conductor se comprometieron a cubrir los daños ocasionados, llegando a un acuerdo con el dueño de la vivienda. Debido a esto, los agentes únicamente elaboraron las infracciones correspondientes.

