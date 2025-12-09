Camioneta se estrella contra poste; tres heridos
A alta velocidad circulaba por el Periférico Oriente, frente a Hogares Obreros
Una camioneta quedó destrozada por completo mientras sus tres ocupantes resultaron lesionados, luego de que la unidad impactara contra un poste de señalética en el Anillo Periférico Oriente y el puente de la avenida Ricardo B. Anaya, al oriente de Soledad.
El hecho tuvo lugar cerca de las ocho y media de la noche del viernes, cuando una camioneta Chevrolet Blazer, de color azul con gris, circulaba sobre el Periférico Oriente en dirección de la carretera a Rioverde hacia la de México.
Al llegar al puente elevado que cruza por las avenidas Libertad y Ricardo B. Anaya, y que inicia frente a la colonia Hogares Obreros, el conductor no modificó su trayectoria y de esta forma la camioneta se estrelló de frente contra un poste metálico de señalética que se ubica en la división de los carriles centrales y laterales.
Por el fuerte golpe, la unidad acabó dañada en especial de la parte frontal y algunos testigos se dispusieron a prestar ayuda y llamaron a los cuerpos de emergencia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil Estatal, quienes se coordinaron y liberaron al conductor que quedó prensado dentro de la unidad, se atendió a dos ocupantes más que también presentaron lesiones de gravedad.
Socorristas de la Guardia Civil de Soledad, la Cruz Roja Mexicana y los Servicios Estatales de Salud, trasladaron a los lesionados a un hospital para que recibieran atención médica.
Asimismo, elementos de Tránsito Municipal de Soledad tomaron conocimiento del accidente, la destrozada camioneta quedó depositada en una pensión y el caso se turnó ante el Ministerio Público para las diligencias legales.
no te pierdas estas noticias
Aparatoso choque con volcadura en Loma Alta
El Universal
El reporte fue a las 12:30 horas de este lunes
Muere taxista en volcadura frente a Citadina
Redacción
Los hechos se registraron a las 02:00 de la mañana de este lunes
SLP registra 222 detenciones en una semana
Redacción
La SSPCE reportó 222 detenciones y 22 vehículos recuperados en una semana.