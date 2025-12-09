logo pulso
Seguridad

Camioneta se estrella contra poste; tres heridos

A alta velocidad circulaba por el Periférico Oriente, frente a Hogares Obreros

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Camioneta se estrella contra poste; tres heridos

Una camioneta quedó destrozada por completo mientras sus tres ocupantes resultaron lesionados, luego de que la unidad impactara contra un poste de señalética en el Anillo Periférico Oriente y el puente de la avenida Ricardo B. Anaya, al oriente de Soledad.

El hecho tuvo lugar cerca de las ocho y media de la noche del viernes, cuando una camioneta Chevrolet Blazer, de color azul con gris, circulaba sobre el Periférico Oriente en dirección de la carretera a Rioverde hacia la de México.

Al llegar al puente elevado que cruza por las avenidas Libertad y Ricardo B. Anaya, y que inicia frente a la colonia Hogares Obreros, el conductor no modificó su trayectoria y de esta forma la camioneta se estrelló de frente contra un poste metálico de señalética que se ubica en la división de los carriles centrales y laterales.

Por el fuerte golpe, la unidad acabó dañada en especial de la parte frontal y algunos testigos se dispusieron a prestar ayuda y llamaron a los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil Estatal, quienes se coordinaron y liberaron al conductor que quedó prensado dentro de la unidad, se atendió a dos ocupantes más que también presentaron lesiones de gravedad.

Socorristas de la Guardia Civil de Soledad, la Cruz Roja Mexicana y los Servicios Estatales de Salud, trasladaron a los lesionados a un hospital para que recibieran atención médica.

Asimismo, elementos de Tránsito Municipal de Soledad tomaron conocimiento del accidente, la destrozada camioneta quedó depositada en una pensión y el caso se turnó ante el Ministerio Público para las diligencias legales.

