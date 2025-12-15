logo pulso
Capacitan a socorristas en situaciones de emergencia

Por Redacción

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Capacitan a socorristas en situaciones de emergencia

Personal voluntario de Protección Civil Municipal recibió capacitación para prestar auxilio en situaciones de emergencia como atención a motociclistas lesionados, rescate en barrancos y otras, con el fin de que puedan acudir y atender reportes ciudadanos.

La mañana de este domingo, el personal operativo de la institución municipal llevó a cabo las prácticas en territorio de la Cañada del Lobo, dirigidas a los voluntarios.

Las actividades tienen como objetivo aumentar sus conocimientos y habilidades, permitiéndoles brindar una mejor atención ante emergencias en diversos territorios y escenarios.

Durante la jornada se desarrollaron prácticas que simularon distintos incidentes, entre ellos atención a motociclistas lesionados, rescate vertical de personas caídas en barranco y control y combate de incendio forestal en zona de difícil acceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la instrucción participaron al menos 14 personas, entre capacitados y capacitadores y se aprendieron las distintas técnicas de auxilio a personas en situación de emergancia, así como el combate en incendios forestales.

