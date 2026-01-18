logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Captura la GCE a tres presuntos narcomenudistas

Una mujer andaba en Las Lomas y dos sujetos en Villa de Pozos

Por Redacción

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Captura la GCE a tres presuntos narcomenudistas

Tres supuestos vendedores de droga fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes los detectaron mediante operativos en distintas zonas de la ciudad.

En el primer caso, se efectuó la detención de Concepción "N" de 26 años, alias el Concho, quien fue asegurado con 20 dosis de "cristal" en la avenida Cordillera Occidental, en el fraccionamiento Lomas Tercera Sección de la capital potosina.

Además, al oriente de la zona metropolitana, las fuerzas del orden estatales detuvieron a Oscar "N" de 26 años y a Reyna "N" de 36 años, por la posesión de 10 dosis de "cristal".

A la mujer se le detectó en el sector de Las Lomas por donde circulaba en forma sospechosa a bordo de una camioneta color rojo, y al marcarle el alto la sometieron a una revisión encontrándole la droga que traía para su supuesta venta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el otro caso, los sujetos fueron sorprendidos en el municipio de Villa de Pozos y de igual forma fueron revisados con el resultado ya mencionado.

A los tres se les puso a disposición del Ministerio Público para que se les definiera su situación legal por el presunto delito contra la salud, además son investigados para determinar si pertenecen a algún grupo delictivo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a Víctor Ricardo "N" por homicidio calificado
Detienen a Víctor Ricardo "N" por homicidio calificado

Detienen a Víctor Ricardo "N" por homicidio calificado

SLP

Redacción

La Fiscalía lo capturó por un homicidio ocurrido en 2023.

Mueren 2 hermanos en terrible accidente
Mueren 2 hermanos en terrible accidente

Mueren 2 hermanos en terrible accidente

SLP

Redacción

El auto en que viajaban chocó contra un taxi y luego volcó en la carretera a México

Procesan a individuo por homicidio culposo
Procesan a individuo por homicidio culposo

Procesan a individuo por homicidio culposo

SLP

Redacción

En flagrancia, atrapan a cuatro presuntos farderos
En flagrancia, atrapan a cuatro presuntos farderos

En flagrancia, atrapan a cuatro presuntos farderos

SLP

Redacción

Operaban especialmente en tiendas de la Bodega Aurrerá, en Soledad