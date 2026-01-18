Captura la GCE a tres presuntos narcomenudistas

Tres supuestos vendedores de droga fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes los detectaron mediante operativos en distintas zonas de la ciudad.

En el primer caso, se efectuó la detención de Concepción "N" de 26 años, alias el Concho, quien fue asegurado con 20 dosis de "cristal" en la avenida Cordillera Occidental, en el fraccionamiento Lomas Tercera Sección de la capital potosina.

Además, al oriente de la zona metropolitana, las fuerzas del orden estatales detuvieron a Oscar "N" de 26 años y a Reyna "N" de 36 años, por la posesión de 10 dosis de "cristal".

A la mujer se le detectó en el sector de Las Lomas por donde circulaba en forma sospechosa a bordo de una camioneta color rojo, y al marcarle el alto la sometieron a una revisión encontrándole la droga que traía para su supuesta venta.

En el otro caso, los sujetos fueron sorprendidos en el municipio de Villa de Pozos y de igual forma fueron revisados con el resultado ya mencionado.

A los tres se les puso a disposición del Ministerio Público para que se les definiera su situación legal por el presunto delito contra la salud, además son investigados para determinar si pertenecen a algún grupo delictivo.