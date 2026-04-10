logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS BASTONEROS

Fotogalería

EXPERTOS BASTONEROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a dos delincuentes en Valles y Cedral

Uno vendía "mota" y el otro andaba de "halcón", traía nueve ponchallantas

Por Redacción

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a dos delincuentes en Valles y Cedral

Dos presuntos delincuentes, uno con marihuana y otro con ponchallantas, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal como resultado de operativos permanentes de vigilancia en la entidad.

En el municipio de Cedral, la GCE aseguró a Andrés "N", de 25 años de edad, a quien se le aseguraron por lo menos treinta dosis de marihuana que ocultaba dentro de una cangurera de color verde y que al parecer traía para su venta. 

En otro hecho, en Ciudad Valles, elementos estatales detuvieron a Diego Iván "N", de 18 años, quien presuntamente realizaba labores de "halconeo", a quien se le decomisaron nueve artefactos conocidos como "ponchallantas", una dosis de una sustancia con características similares al "cristal", una hoja con anotaciones y una motocicleta.

El individuo fue detectado mientras circulaba en la moto por calles de Ciudad Valles y, durante una revisión, le encontraron en una mochila los objetos ilícitos, además confesó que se dedicaba a la vigilancia de movimientos policiacos para reportarlos a delincuentes. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a 43 personas y aseguran droga en San Luis Potosí
Detienen a 43 personas y aseguran droga en San Luis Potosí

Detienen a 43 personas y aseguran droga en San Luis Potosí

SLP

Redacción

Operativos dejan detenidos, droga y vehículos recuperados

Motociclista resulta lesionado tras choque con auto en Norte Residencial
Motociclista resulta lesionado tras choque con auto en Norte Residencial

Motociclista resulta lesionado tras choque con auto en Norte Residencial

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió en avenida Ejército Mexicano; conductor intentó dar vuelta en retorno

Vinculan a proceso a sujeto acusado de violación agravada en Rioverde
Vinculan a proceso a sujeto acusado de violación agravada en Rioverde

Vinculan a proceso a sujeto acusado de violación agravada en Rioverde

SLP

Redacción

El imputado fue detenido en Sinaloa tras permanecer oculto; enfrentará el proceso en prisión preventiva

Motociclista muere arrollado por tráiler en periférico norte
Motociclista muere arrollado por tráiler en periférico norte

Motociclista muere arrollado por tráiler en periférico norte

SLP

Redacción

El joven de 21 años habría sido impactado cuando el conductor del pesado vehículo se pasó el semáforo en rojo