Capturan a dos delincuentes en Valles y Cedral

Dos presuntos delincuentes, uno con marihuana y otro con ponchallantas, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal como resultado de operativos permanentes de vigilancia en la entidad.

En el municipio de Cedral, la GCE aseguró a Andrés "N", de 25 años de edad, a quien se le aseguraron por lo menos treinta dosis de marihuana que ocultaba dentro de una cangurera de color verde y que al parecer traía para su venta.

En otro hecho, en Ciudad Valles, elementos estatales detuvieron a Diego Iván "N", de 18 años, quien presuntamente realizaba labores de "halconeo", a quien se le decomisaron nueve artefactos conocidos como "ponchallantas", una dosis de una sustancia con características similares al "cristal", una hoja con anotaciones y una motocicleta.

El individuo fue detectado mientras circulaba en la moto por calles de Ciudad Valles y, durante una revisión, le encontraron en una mochila los objetos ilícitos, además confesó que se dedicaba a la vigilancia de movimientos policiacos para reportarlos a delincuentes.

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Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica.