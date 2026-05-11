Capturan a supuesto "narco"en Vanegas

Como parte de la estrategia permanente de prevención y las tareas de vigilancia, la Guardia Civil Estatal detuvo a Jesús "N", de 66 años de edad, en el municipio de Vanegas, a quien se le aseguraron diversas dosis de marihuana, "cristal" y cocaína que al parecer traía para su venta.

Derivado de las labores preventivas y de inteligencia desplegadas en la región Altiplano, tanto la persona detenida como los estupefacientes asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

En el momento de los hechos, los agentes estatales realizaban recorridos de seguridad en Vanegas cuando detectaron al individuo cometiendo faltas administrativas, por lo que determinaron interceptarlo para su investigación.

En la revisión practicada, los policías le detectaron ocultas entre la ropa siete dosis de cristal y cuatro de marihuana, por lo que determinaron su detención y le leyaron los derechos que lo amparan, para luego ponerlo a disposición del Ministerio Público para que se le defina su situación legal.

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Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado fortalece las acciones operativas y preventivas para preservar la tranquilidad social en los 59 municipios de la entidad.