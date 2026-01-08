logo pulso
Capturan a un sujeto tras robo a empresa de carnes

Choferes y empleados del centro de distribución fueron amagados con armas de fuego

Por Redacción

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron la detención de un probable responsable del robo cometido en un centro de distribución de productos cárnicos, ocurrido en la capital potosina.

Los hechos se registraron el 20 de noviembre de 2025, en un inmueble perteneciente a una empresa de productos cárnicos, ubicado en el fraccionamiento Industrial San Luis, donde el ahora detenido arribó en compañía de varios sujetos.

De acuerdo con las indagatorias, los presuntos responsables se apoderaron de aproximadamente 800 mil pesos en efectivo, los cuales eran transportados en la caja de seguridad.

Durante el suceso, choferes y empleados del centro de distribución fueron amagados con armas de fuego, para posteriormente huir con rumbo desconocido. Como resultado de las labores de investigación, elementos de la FGESLP identificaron y detuvieron a Guillermo "N", en la colonia Simón Díaz; una vez asegurado, será presentado ante un Juez de control en las próximas horas, quien determinará su situación jurídica.

Asimismo, la Fiscalía Estatal señaló que las investigaciones continúan, con el objetivo de identificar y localizar al resto de los probables responsables involucrados en estos hechos delictivos.

